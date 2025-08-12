La cultura sidrera se incluirá en el currículo escolar y actos institucionales y será nexo central en el turismo

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, presenta la Estrategia de trabajo para la proyección y difusión de la cultura sidrera asturiana, en la Feria de Muestras, junto a consejera de Cultura, Vanessa Gutíérrez. - EUROPA PRESS

El Principado, de la mano del sector, impulsa una Estrategia con 115 medidas vinculadas a la sidra

GIJÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha presentado este martes la Estrategia de trabajo para la proyección y difusión de la cultura sidrera asturiana, que recoge un total de 115 medidas, divididas en cinco ejes, así como actuaciones en más de 25 objetivos específicos.

Así lo ha indicado, durante la presentación de la citada Estrategia, acompañada de la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en el pabellón del Principado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en el marco de la 68 la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma).

Llamedo ha resaltado que se trata de un programa trabajado por el Gobierno autonómico, pero enriquecido por el sector vinculado a la sidra. Por este motivo, les ha agradecido especialmente su implicación.

Al tiempo, ha incidido en que nace del compromiso "firme" del Gobierno de Asturias con la protección, con el impulso y con la proyección de la cultura sidrera asturiana, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Sobre el documento, ha apuntado que en un primer punto se incorpora un análisis de la situación perspectiva de futuro, de cara a poder seguir tomando decisiones estratégicas y fortalecer el posicionamiento de la cultura sidrera, no solo en Asturias sino también en el ámbito nacional y en el internacional.

Llamedo ha explicado que, además de recopilar los datos cuantitativos sobre comercio y producción y prácticas culturales, se elaborará un análisis estratégico que permitirá líneas de actuación adaptadas a cada una de las realidades territoriales.

Un segundo punto tiene que ver con la protección y con la sensibilización. En este punto se incluyen medidas desde el ámbito educativo, culturales y patrimoniales.

La consejera ha apuntado que se incorporan los contenidos sobre la cultura sidrera en el currículo escolar, con la edición también de materiales didácticos, un juego de la sidra que estará en los centros educativos asturianos para acercar la cultura sidrera desde las edades más tempranas y la elaboración de un cómic.

Asimismo, el Principado se compromete a la celebración del Día Mundial de la Sidra cada 3 de junio y a la edición de publicaciones divulgativas.

Por otra parte, se favorecerá la restauración de llagares tradicionales mediante una línea específica de subvenciones, se impulsará la creación de un inventario con todos los elementos merecedores de protección patrimonial y se organizarán exposiciones itinerantes para acercar la cultura sidrera a todos los rincones de Asturias yo también fuera de la comunidad autónoma.

"Ahí van a crear un papel fundamental los libros asturianos", ha agregado Llamedo, para después añadir que la sidra siempre ha sido un elemento de cohesión entre ellos.

Se basa, en este caso, en recopilar todo el patrimonio cultural y en reforzar el protagonismo de la sidra y todos los derivados en actos institucionales del Principado de Asturias, como una expresión de identidad, de tradición y de compromiso con el sector.

"Allá donde podamos, llevaremos la cultura sidrera en nuestros actos", ha avanzado la consejera. Esta ha explicado que incorporarán esta cultura en detalles institucionales, se impulsarán campañas de sensibilización sobre el papel de los escanciadores, sobre el de las mujeres en el sector, también el papel de la inmigración cultural y la diversidad que rodea a la sidra. "Queremos que la ciudadanía asturiana se reconozca y la sienta como propia", ha asegurado.

En el tercer apartado, se incluye el impulso al sector sidrero, con medidas directas al sector productivo, ayudas a la producción de la variedad de la manzana amparadas por la DOP de Asturias, el fomento de la diversidad, la incorporación de jóvenes al sector, la mejora de las instalaciones, la digitalización, el asesoramiento técnico, la certificación de calidad y la promoción también de la sidra nacional e internacionalmente.

También se recoge el impacto en la última década, que son 15,4 millones de euros de fondos europeos gestionados por el Gobierno de Asturias para el sector sidrero comercial, en la última década. Llamedo ha incidido en que son unos recursos que han movilizado una inversión total de más de 21 millones de euros en proyectos clave.

En este sentido, ha dado por hecho que va a tener un papel fundamental el impulso a la investigación aplicada con proyectos sobre nuevas tipologías de sidra, sobre el aprovechamiento de sus productos, sobre la mejora genética, sobre la adaptación al cambio climático y la conservación de sus cultivos autóctonos y, para todo esto, se reforzará la colaboración con el Serida y se promoverá la innovación en procesos productivos.

Para el Principado, el objetivo es garantizar la sostenibilidad, la competitividad y, también, el relevo generacional del sector, consolidando así la sidra como producto estratégico de Asturias.

En cuanto al cuarto punto, ha indicado que tiene que ver con la estrategia turística, con la incorporación de la cultura de la sidra en toda la promoción turística y, también, con toda la experiencia que aquellas personas que visitan la región pueden tener cuando vienen a Asturias.

Para ello, se va a crear una ruta de la sidra, se va a incorporar señalética y a hacer campañas publicitarias de alto impacto, mientras que en ferias nacionales e internacionales donde esté la promoción de Asturias tendrá un papel aún más protagonista la sidra, con acciones como el escanciado en vivo. Y, en el caso de que no se pueda hacer escanciado en vivo, Llamedo ha avanzado que llevarán otras variedades de sidra.

Otra de las acciones será trabajar con el sector de la hotelería para que en los alojamientos tenga una mayor presencia la sidra e, incluso, que se creen paquetes turísticos. En este sentido, ha apuntado que se promoverá la colaboración de las agencias de viajes con los alojamientos para integrar la cultura sidrera.

Se quiere, con todo ello, que tenga un papel protagonista en la oferta turística asturiana, con materiales promocionales. Además, ha adelantado que están trabajando en vídeos y en acciones de promoción.

El Principado, asimismo, va a diseñar un plan específico de comunicación. Llamedo ha señalado que se ha acordado en este día que en unos meses la Mesa de la Cultura Sidrera Asturiana se pueda ir haciendo un seguimiento y que se puedan ir incorporando nuevas propuestas, que vengan a contribuir y a mejorar la acción para conseguir el objetivo perseguido.

"La cultura sidrera asturiana es, además de tradición, innovación, es sostenibilidad, turismo, cultura y, en definitiva, es comunidad ha destacado la consejera.