La Cuota pide a Castropol que aclare su posición sobre el parque eólico de Pousadoiro

Reunión de la Cuota - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) acordó este jueves solicitar al Ayuntamiento de Castropol que aclare formalmente su postura sobre el parque eólico de Pousadoiro, tras "detectar contradicciones" entre el acuerdo plenario remitido -en el que expresaba su rechazo a la instalación de nuevos parques eólicos en el concejo- y posteriores manifestaciones realizadas en el ámbito judicial.

El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno asturiano, Ignacio Ruiz Latierro, ha subrayado que es "muy importante" que el consistorio defina con claridad si está a favor o en contra de este desarrollo y, en su caso, en qué condiciones.

Asimismo, ha recordado que esta decisión corresponde al ámbito municipal y advirtió de que "no se puede pretender que la Cuota asuma el papel que corresponde al ayuntamiento ni que la Administración autonómica tome decisiones que son de su competencia".

La Comisión ha concedido al Ayuntamiento de Castropol un plazo de quince días para que adopte un acuerdo plenario debidamente motivado que deje clara y definida su posición.

PESOZ

Por otro lado, la Cuota ha informado desfavorablemente el proyecto de la línea eléctrica de Pesoz. Ruiz Latierro explicó que la Comisión Permanente de la Cuota considera que el proyecto de la línea de Pesoz "intenta obtener una nueva declaración ambiental contraria a la ya existente", al proponer la duplicación de una infraestructura cuya evaluación ambiental está ya recogida en el plan especial aprobado para este eje eléctrico.

Según ha detallado, la tramitación de un nuevo proyecto obligaría a reiniciar todo el procedimiento administrativo, incluida la aprobación de un nuevo plan especial, una opción que "no parece la más adecuada".

Además, ha advertido de que este planteamiento podría derivar en una rebaja de los requisitos ambientales establecidos hasta ahora, fruto de acuerdos históricos entre compañías eléctricas que finalmente no llegaron a ejecutarse.