El Cupón Diario de la ONCE reparte 280.000 euros en Gijón

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GIJÓN, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vendedor de la ONCE Francisco Javier Menéndez Serrano ha repartido en Gijón 280.000 euros con el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este pasado lunes.

Desde su punto de venta, situado en El Corte Inglés de la ciudad, ha vendido ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno, según una nota de prensa de la ONCE.

El Cupón del 15 de junio ha dejado, también, otros premios importantes en localidades de Extremadura, Canarias, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.