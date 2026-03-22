La Cúpula del Niemeyer acoge la exposición inmersiva 'Intervención' de Ramón Isidoro hasta mayo

El artista Ramón Isidoro. - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El espacio La Cúpula del Centro Niemeyer cuenta hasta el próximo 17 de mayo con la exposición Intervención, del artista Ramón Isidoro, una propuesta inmersiva que transforma el espacio arquitectónico en una experiencia sensorial.

La muestra, comisariada por Adonay Bermúdez, incorpora además una pieza sonora creada por el artista, compositor e investigador Juanjo Palacios, que dialoga con la intervención plástica con el objetivo de intensificar la percepción del visitante.

Intervención plantea una relectura del espacio a través del color, la luz y el sonido, convirtiendo la arquitectura en una pintura habitable en la que el espectador deja de ser un mero observador para integrarse en una experiencia envolvente, donde los límites entre la obra y el entorno se diluyen.

La propuesta se articula mediante una combinación de negros y dorados que interactúan con la iluminación y el propio espacio arquitectónico. Las superficies reflejan y transforman la luz, de modo que la obra varía en función de la posición y el movimiento del visitante, generando una percepción cambiante y dinámica.

El proyecto se completa con una pieza sonora que activa las vibraciones del edificio mediante sensores instalados en materiales como hormigón, acero y vidrio. Estos dispositivos registran crujidos, tensiones y microimpulsos de la estructura, permitiendo al público "escuchar" el propio edificio e incorporar su dimensión material a la experiencia artística.

RAMÓN ISIDORO

Ramón Isidoro, nacido en Valencia de Don Juan (León), se formó en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Pintura de León, especializándose en Grabado y Técnicas de Estampación, y amplió su formación en museografía en el Centro Superior de Arquitectura de Madrid. Residente en Asturias desde 1990, cuenta con una trayectoria que se remonta a mediados de los años 80, con exposiciones en espacios públicos y galerías de ciudades como Madrid, Zaragoza, Granada, Málaga, Toledo, Lisboa o Venecia, así como en ferias como ARCO, Arte Santander o la Feria Internacional de Arte de Lisboa.

Su obra, de carácter multidisciplinar, abarca pintura, instalaciones, escenografía o fotografía, y se nutre de influencias como la literatura, la poesía y la música contemporánea, apostando por la abstracción como lenguaje artístico.

JUANJO PALACIOS

Por su parte, Juanjo Palacios (Estella, 1966), residente en Gijón, centra su práctica en la escucha como herramienta para explorar el entorno, tanto natural como construido. Su trabajo abarca instalaciones, composiciones, performances y proyectos curatoriales, y ha sido presentado en instituciones como el Museo Reina Sofía, la Fundación Juan March, LABoral Centro de Arte o el Centro Niemeyer, entre otros espacios nacionales e internacionales.

Además, es fundador y director de Mapa Sonoru, iniciativa dedicada al estudio del paisaje sonoro de Asturias, y dirige el sello editorial La Escucha Atenta, especializado en grabación de campo.

ADONAY BERMÚDEZ

El comisario de la muestra, Adonay Bermúdez (Lanzarote, 1985), es crítico de arte independiente y ha desarrollado proyectos expositivos en instituciones de España, Europa y América, incluyendo centros como el CAAM de Gran Canaria, el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque de Madrid o el Museo Nacional de Costa Rica. Asimismo, ha participado en festivales y bienales internacionales y colabora como crítico en publicaciones especializadas.