El curso académico 2026-2027 arranca con más de 21.000 estudiantes en la Universidad de Oviedo

Apertura del curso académico de la Universidad de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo ha acogido este miércoles el acto oficial de apertura del curso académico 2026-2027, que arranca con 21.274 estudiantes en los programas de grado, máster y doctorado.

Según han informado fuentes de la Universidad de Oviedo, de esa cantidad 18.387 corresponden a estudios de grado. Se trata de cifras correspondientes a la fecha de hoy. Junto con los de máster y doctorado suponen un 3% más que las cifras del mismo día del año pasado.

La previsión es que los números crezcan en las próximas semanas puesto que está pendiente la adjudicación de plazas en estudiso de grado, además de que están abierto lo s periodos e matrículas en máster y doctorado.

A todo ello se suman más de 2.500 investigadores y un aplantailla de personal técnico, de gestión, administración y servicios de 1.078 personas, lo que suma una comunidad universitaria cercana a las 25.000 personas.

Antes del acto de apertura oficial, el rector de la Universidado de Oviedo, Ignacio Villaverde, realizó declaraciones a los periodistas, quienes entre otras cuestiones le preguntaron por el último informe PISA de la OCDE, en el que los alumnos españoles de quince años han obtenido su peor resultado de la historia del Informe en Lectura, Matemáticas y Ciencias en la edición de 2025.

Villaverde ha recordado que el trabajo no evalúa a los estudiantes universitarios, si bien se trata de estudiantes que terminarán en un porcentaje alto en la institución. "Tenemos que seguir mejorando nuestra coordinación con sobre todo secundaria y con bachillerato para ayudarles y para ayudar también a ese estudiantado a que tengan una buena orientación que les permita transitar a los estudios universitarios de una forma más exitosa", ha considerado Villaverde.

En cuanto al número de estudiantes matriculados, Villaverde ha dicho que la Universidad de Oviedo no ha notado impacto alguno por la llegada de universidades privadas a Asturias, dado que son centros que se han centrado en dar oferta a aquellos que no pueden acceder a la pública como primera opción. "Tampoco espero que en el futuro notemos su presencia traducida en pérdida de estudiantes para la pública", ha apuntado Villaverde.