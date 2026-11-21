Frame de 'la Invitada', premiada en el FICX - HENRIK OHSTEN

OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La producción danesa 'La invitada' ('The Guest'), dirigida por Mads Mengel, ha ganado el Premio al Mejor Largometraje de la Sección Oficial - Competición Internacional Albar de la 64ª edición del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), que concluye este sábado.

El jurado internacional de esta sección, formado por Sonora Broka, Álvaro Gago, Olmo Omerzu, Nadine Rothschild y Bárbara Santa-Cruz, también ha otorgado el Premio a la Mejor Dirección a Félix De Givry por 'Adieu monde cruel' (Francia, Bélgica, 2026).

Asimismo, ha concedido los premios 'AISGE' a la Mejor Actriz a Yuki Katayama por 'Fujiko' (Japón, 2026) y al Mejor Actor a Anthony Boyle por 'Veo caer edificios como rayos' ('I See Buildings Fall Like Lightning', Reino Unido, 2026).

En la Sección Oficial - Competición Retueyos, el jurado FIPRESCI (Johannes Hagman, Esteve Soler Miralles y Veronika Zakonjsek) ha distinguido con el Premio al Mejor Largometraje a 'Meanwhile in Namibia', de Jonas Spriestersbach (Alemania, Namibia, 2026), por su "enfoque discreto, no didáctico y, en ocasiones humorístico, de un tema delicado".

El Premio Especial del Jurado ha recaído en Katharina Rivilis por 'I'll Be Gone in June' (Alemania, Suiza, Estados Unidos, 2026), de la que ha valorado su "dirección intimista y su atmósfera poética".

Por su parte, el jurado internacional de la Competición FICX Premiere (Ana Catalá, Miquel Escudero Diéguez y Fabiola Velázquez) ha concedido el Premio al Mejor Largometraje a 'Conrad & Crab - Idiotic Gems', de Claude Schmitz (Bélgica, Francia, 2026), y el Premio a la Contribución Artística a 'Journal du futur', de Agathe Bonitzer (Francia, 2026).

CINE ESPAÑOL Y ASTURIANO

El jurado de Cine Español (Nerea Barros, Pilar Monsell y José Manuel Zamora García) ha otorgado el Premio al Mejor Largometraje Español y el Premio 'RC Service' al Director de la Mejor Película Española a 'La noche de la infancia', de Xisi Sofia Ye Chen (España, Francia, 2026).

El Premio 'DAMA' al Mejor Guion ha sido para Pauline Julier y Nicolas Chapoulier por 'Les Indes' (Suiza, España, 2026), y el Premio 'AMAE' al Mejor Montaje para David Hernández y Alex Penabade por 'Anxo' (España, 2026).

En la Competición La Noche del Corto Español, el jurado formado por Gabriel Doménech González, Beatriz Hernández e Inés G. Aparicio ha premiado como Mejor Cortometraje a 'Con Café (Cuentos con la C)', de María Manero Muro (España, 2026), y ha otorgado el Premio Distribución 'Festhome' a 'Era domingo', de Raquel Álvarez y Ángel Filgueira (España, 2026).

Respecto al cine asturiano, el jurado compuesto por Ana Suárez, Karina Moscol y Azahara Cañedo Ramos ha concedido el Premio RTPA al Mejor Largometraje Asturiano a 'Ramón el Inuit', de Álex Galán (España, 2026), y el Premiu RTPA de la Competición Asturies al Meyor Curtiumetraxe a 'Lo que fuiste', de Iván Ladeiras (España, 2026).

También ha otorgado una mención especial a 'CALM, el último cuento de Horacio Quiroga', de María Ruisánchez y Álvaro León (España, Argentina, México, 2026).

Además, Laboral Cinemateca ha entregado el premio de distribución 'Laboral Cinemateca Cortos' a 'Baxo Tierra', de Silvia Alonso (España, 2026), y el jurado del Premio Nuevos/as Realizadores/as del Principado de Asturias ha distinguido el proyecto 'Fame', de Rodrigo Agüeria.