Dani Martín actúa en Gijón el 25 de julio en el marco de su tour nacional '25 Pts Años'

Archivo - El cantante Dani Martín. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dani Martín llevará su gira '25 P*t*s Años' a Asturias el próximo 25 de julio, con un concierto en el festival Gijón Life. La actuación forma parte de un tour que recorre toda España y que ha colgado el cartel de entradas agotadas en varias ciudades, tras haber arrancado en Madrid con diez conciertos consecutivos en el Movistar Arena.

El artista madrileño alternará durante el show momentos eléctricos con pasajes más íntimos, repasando su trayectoria con El Canto del Loco y su carrera en solitario, incluyendo temas como 'Zapatillas', 'Peter Pan' o canciones de su último disco, El último día de nuestras vidas.

Las entradas para Gijón y el resto de la gira pueden adquirirse a través de la web oficial del artista: https://danimartin.com.es/