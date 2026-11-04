El decreto de ayudas a víctimas de accidentes laborales sigue su tramitación, tras concluir el plazo de consulta pública

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decreto por el que se regulan las ayudas dirigidas a paliar el impacto sociolaboral derivado del fallecimiento de personas trabajadoras como consecuencia de accidente laboral sigue con su tramitación. El periodo para enviar aportaciones en el proceso de consulta pública terminó este martes 3 de noviembre.

En una comisión parlamentaria y a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, ha dicho que la idea sigue siendo aprobar el decreto "cuanto antes" y posteriormente elaborar la convocatoria para las ayudas correspondientes.

El dirigente asturiano ha explicado que ha habido que trabajar mucho en el asunto para darle un encaje jurídico. "Pero que no le quepa duda de que su finalidad va a ser ofrecer apoyo y reconocimiento institucional a las familias", ha señalado.

"Los procedimientos administrativos tienen que ser garantistas, es decir, la voluntad no sólo del Gobierno, sino de todo el mundo, que esta nueva medida se ponga en marcha tan pronto como sea posible, pero también, bueno, el procedimiento hay que completarlo para que encuadre, pues, dentro de un marco jurídico", ha añadido, sin dar un plazo temporal.