Una delegación de cinco países de Asia Central visita el Principado para conocer las políticas sobre adicciones

OVIEDO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, se ha reunido este jueves con una delegación de cinco países de Asia Central interesada en conocer las políticas del Gobierno de Asturias en prevención y tratamiento de adicciones.

Integrado por representantes de instituciones de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, el grupo conocerá también las actuaciones del Principado en materia de inserción social y reducción de daños frente al consumo de drogas, además del trabajo que realizan organizaciones con gran experiencia en este ámbito, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

La Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado (Sespa) expondrán el modo en que se abordan las conductas potencialmente adictivas como problema de salud pública para ofrecer una visión de los recursos asistenciales y de las políticas públicas desarrolladas.

También se presentarán los planes municipales de salud y bienestar, como ejemplo de la importancia de la prevención desde el ámbito local, mediante el diseño de iniciativas adaptadas a cada entorno. Para ejemplificar las diferencias entre ámbitos urbanos y rurales, se presentarán los de Oviedo y la Comarca de la Sidra.

La delegación visitará dos entidades del tercer sector especializadas en adicciones para conocer sus programas y actividades de prevención e intervención, así como los retos a los que se enfrentan. También comprobarán cómo funciona una unidad de tratamiento en Oviedo.

Esta estancia, que se prolongará hasta este viernes, forma parte de un proyecto europeo gestionado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) con el apoyo de la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, que conecta instituciones homólogas de Asia Central y España dedicadas a esta materia.