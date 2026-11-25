Reconocimientos Meninas 2026. - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias concederá los reconocimientos Meninas 2026 a los ocho diputados y diputadas asturianos que participaron en la aprobación por unanimidad de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en reconocimiento al consenso político que permitió sacar adelante esta norma hace más de dos décadas.

Los reconocidos son Mariví Monteserín, Álvaro Cuesta, María Luisa Carcedo y Celestino Suárez, del PSOE, y Alicia Castro, Isidro Fernández Rozada, Leopoldo Bertrand de la Riera y José Avelino Sánchez, del PP, todos ellos representantes de Asturias durante la VIII Legislatura.

La Delegación del Gobierno considera que la aprobación unánime de la norma supuso "un hito histórico y un punto de inflexión" en la respuesta institucional frente a la violencia de género, al abordar por primera vez en España esta violencia como un problema de Estado y establecer un enfoque integral basado en la prevención, la protección y la asistencia a las víctimas.

La entrega de los reconocimientos Meninas tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en Asturias.

Además, la Delegación del Gobierno concederá menciones especiales al proyecto educativo de la Guardia Civil 'La Locomotora del Tiempo', a la iniciativa 'Herramientas de defensa personal para mujeres' de la Comisaría de Policía Nacional de Gijón y a Luis Fanjul Fernández, director de Programas del Centro Penitenciario de Asturias.

'La Locomotora del Tiempo' es un proyecto educativo desarrollado en el marco del Plan Director que utiliza un cuento infantil como herramienta para trabajar en centros de Primaria del ámbito rural aspectos relacionados con la prevención de la violencia de género, la igualdad, el respeto y la convivencia.

Por su parte, el proyecto de la Policía Nacional combina formación teórica y práctica en defensa personal, identificación temprana de riesgos y pautas para anticiparse a situaciones de peligro, impartida por agentes especializados en violencia de género.

Los reconocimientos Meninas están promovidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y se conceden anualmente en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno con motivo del 25 de noviembre.