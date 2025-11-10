Delegación del Gobierno reconoce con el Menina 2025 al Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Asturias ha decidido conceder la máxima distinción de los reconocimientos Meninas 2025 al Máster en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo por "su papel activo durante dos décadas en la transformación social y cultural en materia de género, así como por su contribución a visibilizar las diferentes formas de violencia machista, su complejidad y repercusiones".

Los reconocimientos Meninas, impulsados por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se entregan en todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno a finales de noviembre con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Asturias, el acto de entrega tendrá lugar el próximo 27 de noviembre.

La Delegación del Gobierno en Asturias ha recopilado en las últimas semanas las propuestas remitidas por distintas instituciones y organismos. El Máster en Género y Diversidad, que se imparte en la Universidad de Oviedo, se ha consolidado como "un referente académico y social en el ámbito de los estudios de género", según destacan en una nota de prensa. La distinción también reconoce la trayectoria profesional y el compromiso de sus impulsoras, pioneras en la creación y consolidación del programa, así como en el desarrollo de los estudios de género y la promoción de la igualdad desde la universidad.

Entre las homenajeadas figuran la catedrática jubilada de Filología Inglesa y exdirectora del Instituto Universitario de Género y Diversidad, Isabel Carrera; la catedrática jubilada de Filología Inglesa y coordinadora del proyecto 'Women in European Texts: Comparative Perspectives', Socorro Suárez; la profesora titular de Historia Antigua y coordinadora del 'Grupo Deméter. Historia, Mujeres y Género', Rosa Cid; y la profesora titular de Historia Antigua y promotora de la Asociación Universitaria de Estudios de la Mujer, la fallecida en 2015, Amparo Pedregal.

Además, la Delegación del Gobierno en Asturias concederá menciones honoríficas a cuatro profesionales por su trayectoria en la lucha contra la violencia de género y los delitos sexuales desde el ámbito policial y penitenciario.

Serán reconocidos el jefe de la Policía Local de Mieres recientemente jubilado, Rafael Carramal Durán; el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, José Luis García González; el sargento primero de la Guardia Civil adscrito a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias, Miguel Ángel Maldonado Larios; y el funcionario del Centro Penitenciario de Asturias José Ernesto Pastur Rodríguez, por su labor en programas de reeducación y reinserción de penados por delitos de violencia de género.