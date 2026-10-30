Delfina Rodríguez,'Voluntariado Violeta', y el proyeto 'Redgener@', Reconocimientos a la Labor Voluntaria

Jurado - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Delfina Rodríguez Sánchez, de Cruz Roja; el grupo 'Voluntariado Violeta' de la Asociación de Mujeres LaTrébede, y el proyecto 'Redgener@', de ACCEM, recibirán el Reconocimiento municipal a la Labor Voluntaria en su edición de 2026.

El jurado, formado por los y las integrantes de la Mesa Local del Voluntariado, ha hecho público el fallo tras ser refrendado por representantes de los grupos políticos municipales, en una reunión celebrada en el Salón de Recepciones municipal.

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la concejalía de Participación Ciudadana, lleva a cabo esta convocatoria anual que finalizará con la entrega de los correspondientes galardones el jueves el 26 de noviembre, en la Gala del Voluntariado que tendrá lugar en el Auditorio de la Casa de Cultura.

Los galardones van dirigidos a reconocer tanto acciones de voluntariado que destaquen de forma especial y resulten significativas para la ciudad, como acciones de promoción y difusión de la acción voluntaria. Además, en cada edición, los premios se dedican a una temática distinta. En la actual se acordó que se valoraran especialmente las actuaciones de promoción de la igualdad de oportunidades, la convivencia y el respeto a la diversidad.

El 'Reconocimiento Municipal a la Labor Voluntaria' es una de las medidas que el Ayuntamiento de Avilés pone en marcha como medio para fortalecer el voluntariado en nuestra ciudad y como tal, forma parte de las actuaciones del Plan estratégico del Voluntariado municipal.