Delia Campomanes (IU) celebra el acuerdo en ENCE-CEASA que evita despidos y garantiza el empleo

OVIEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

IU Convocatoria por Asturies ha valorado este jueves de forma "muy positiva" el acuerdo alcanzado entre la dirección de ENCE-CEASA y el comité de empresa en la planta de Navia, un pacto que, a juicio de la diputada Delia Campomanes, ha sido posible gracias a la movilización de los trabajadores, junto a la presión sindical, política y social.

En una nota de prensa, Campomanes ha asegurado que es "una muy buena noticia" que se haya alcanzado un acuerdo. "Siempre vamos a estar en apoyo a las demandas de los trabajadores y, como digo, confiamos en que este acuerdo es el alcanzado por la plantilla y el que se mantenga en el tiempo", ha dicho.

La diputada se ha mostrado confiada en que este pacto cierre de forma definitiva el conflicto, si bien ha advertido que permanecerá vigilante ante el estricto cumplimiento de los plazos y condiciones acordados para las reubicaciones. La organización ha reafirmado a vez el compromiso con el sector industrial asturiano y ha anunciado que, ante cualquier eventualidad o incumplimiento del pacto, mantendrá firme su respaldo a los trabajadores y sus reivindicaciones.