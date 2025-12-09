La denegación de ayudas a fachadas por duplicidad de solicitudes reducen a casi 10,2 millones las pendientes

Archivo - Obras en un edificio de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de Gijón ha aprobado este martes la denegación de ayudas a fachadas por importe global de 811.687,92 euros, al ser incompatibles las municipales con las solicitadas al Ministerio.

En concreto, dentro del Servicio de Licencias y Disciplina se han llevado a cabo tres denegaciones y una revocación de subvenciones para la rehabilitación de fachadas, lo que sumado a las denegadas la semana pasada, suman 1.039.447,02 euros. Esto hace que la cantidad de ayudas pendientes sea de 10.171.765,30 euros.

Así lo ha indicado el portavoz de la Junta de Gobierno y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés.

Por otro lado, se ha aprobado la suspensión temporal de las obras de adecuación del arcén peatonal en el camino del Turruxón. Los trabajos comenzaron el pasado 17 de octubre, con un plazo de ejecución de un mes, si bien el pasado 6 de noviembre se suspendieron hasta acordar con los vecinos las soluciones a adoptar. Las obras quedan en suspenso hasta que estas soluciones se detallen.

Se han concedido, asimismo, tres subvenciones a diferentes entidades empresariales dentro del programa de recualificación para la conversión profesional, así como la propuesta y aprobación del crédito necesario para las ayudas de comedor de los ciudades beneficiarias de las becas dentro del programa 11x12 para el presente curso escolar.

Sobre esto último, se dispone el gasto para lo que queda del presente ejercicio por importe de 38.359,40 euros y 140.000 euros para el ejercicio correspondiente al año que viene, ambos importes con IVA excluido.

En la Junta se ha dado cuenta de la ausencia de alegaciones a las Ordenanzas Reguladoras de Tributos y Precios Municipales, así como en el caso de la EMA. También ha dado luz verde, de manera definitiva, a la actualización del Plan de Acción contra el Ruido.

Fuera del Orden del Día, se ha aprobado un convenio por un importe de 14.114,46 euros, en el marco del programa de recualificación profesional, así como una subvención para la adecuación de obras del centro de atención integral de la Fundación Iniciativas para la Discapacidad, por una cuantía de 25.000 euros.