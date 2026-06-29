Las denuncias por violencia de género bajan un 0,6% en Asturias en el primer trimestre

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OVIEDO/PAMPLONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias registradas en los tribunales asturianos por violencia de género descendieron un 0,6% en el primer trimestre de este año. Según las estadísticas que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicas este lunes, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se interpusieron 883 denuncias, cuando en el mismo periodo de 2025 se incoaron 888.

Este estudio recoge que, del número total de víctimas, 776 eran españolas --un descenso del 8,4% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que hubo 847-- y 540 de nacionalidad extranjera -507 hace un año-, lo que arroja un incremento del 6,5%.

Por otra parte, en el primer trimestre se ha constatado un descenso del 22,2% de víctimas que se han acogido a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor. Si el año pasado renunciaron a hacerlo 180 mujeres, este año han sido 140, 90 españolas y 50 extranjeras.

Asimismo, el análisis estadístico contiene que, en los primeros tres meses, los tribunales de instancia de violencia sobre la mujer de Asturias incoaron 154 órdenes de protección y seguridad a las víctimas (201 en el mismo periodo de 2025, esto es, un descenso del 23,4%), de las que adoptaron 119 y denegaron 35.

Por órganos judiciales, en los tribunales de instancia de Violencia sobre la Mujer de Asturias en el primer trimestre de este año fueron enjuiciadas 160 personas (173 el año anterior), de las que fueron condenadas 154 -118 españolas y 36 extranjeras-.

En total, en la fase de instrucción, entre enero y marzo de 2025 se incoaron en los órganos judiciales de Asturias 1.123 asuntos penales, frente a los 1.049 abiertos en un año antes, esto es, un aumento del 7,1%.

DATOS NACIONALES

La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.

Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.

AUMENTO DE LAS DENUNCIAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera que "puede hacerse una lectura positiva" del aumento del número de denuncias -que en este trimestre ha sido del 6,36 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025- porque "supone que un mayor número de casos son puestos en conocimiento de la Administración de Justicia".

Pero advierte de que "no se puede bajar la guardia", pues los datos también reflejan un aumento del número de mujeres que figuran como víctimas en las denuncias -45.220, un 3,75 % más que hace un año-, una cifra que "revela que la violencia de género sigue muy presente en nuestra sociedad".

En este trimestre el porcentaje de denuncias presentadas por las propies mujeres víctimas tanto ante el órgano judicial como en dependencias policiales ha alcanzado el 75,01 % del total (hace un año fueron el 70,49 %), un dato que resulta "muy positivo" para Rojo, pues "es imprescindible que las mujeres den el difícil paso de denunciar".

De nuevo, como viene ocurriendo desde que se empezaron a recoger datos, el número de denuncias presentadas por el entorno familiar de la víctima es "muy bajo" (990, 1,94 % del total).

Por este motivo, la presidenta del Observatorio vuelve a insistir en "la necesidad de concienciar a toda la sociedad, no sólo a la familia o al entorno más cercano a la víctima, sobre la importancia de denunciar la violencia de género cuando se tenga conocimiento de un caso".

A la vista de las estadísticas del trimestre, Rojo apunta también que "todas las administraciones deben mantener un compromiso claro en la lucha contra la violencia de género, dotando a los órganos judiciales de los medios necesarios para prestar un servicio eficaz y apostando por reforzar los equipos de profesionales que trabajan codo con codo con jueces y juezas en la persecución de estos delitos y en la atención a las víctimas".

El apoyo y la atención a las mujeres que denuncian "es básico para mantener la confianza en el sistema".

En el trimestre analizado, "los datos muestran de nuevo un aumento, cifrado en el 8,63 por ciento, del número de víctimas de violencia de género que se acogen a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, lo que supone un 11,8 % de las víctimas registradas en el trimestre".

Debe tenerse en cuenta, señala la presidenta del Observatorio, "la difícil situación que viven las mujeres víctimas de este tipo de violencia". El hecho de presentar una denuncia contra sus parejas o exparejas, "con frecuencia padres de sus hijos e hijas, es ya un paso muy difícil para ellas, pues en muchos casos dependen económica y emocionalmente de su agresor e incluso mantienen la convivencia con él".

Sobre las órdenes de protección, Esther Rojo destaca que, "pese al descenso en el número tanto de las solicitudes recibida como de las órdenes de protección acordadas, la proporción entre ellas se mantiene estable y próxima al 70 por ciento".

Respecto a los datos sobre la competencia en materia de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, asumida por las Secciones de Violencia sobre la Mujer el pasado 3 de octubre, la presidenta del Observatorio advierte de que "sigue siendo prematuro hacer valoraciones dada la imposibilidad de hacer un análisis estadístico en profundidad sobre la evolución de estos datos".