Derechos Sociales confía en que la policía encuentre a la menor en acogida sustraída por sus padres biológicos

OVIEDO 8 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, se ha mostrado confiada en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado resuelvan "bien" la búsqueda de la menor en acogida sustraída por sus padres biológicos tras una visita reglada.

En unas declaraciones remitidas a los medios, Del Arco ha señalado que la Policía "hace muy bien su trabajo" y espera que "se resuelva todo". Desde Derechos Sociales, la consejera ha explicado que todas las actuaciones que han llevado a cabo en este caso "están sujetas escrupulosamente al procedimiento".

"Todas nuestras actuaciones están inspeccionadas y controladas por la Fiscalía de Menores del TSJA y, en su caso, por los juzgados", ha remarcado, asegurando que la ley dicta cuándo tiene que actuar la administración y qué tiene que hacer.

Respecto al estado de la familia de acogida, que llevaba 18 meses con la menor, ha indicado que está "un poco más tranquila después del impacto inicial" pero "afectada".