La Policía busca a una niña de cinco años cuyos padres biológicos habrían arrebatado a su familia de acogida

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía está buscando a una niña de cinco años cuyos padres biológicos habrían arrebatado a la familia que tenía de acogida en una visita en Oviedo.

Según han confirmado fuentes del Gobierno asturiano, el suceso se produjo el pasado jueves cuando los padres biológicos tenían una visita a la niña en las instalaciones de una entidad que hace seguimiento de los casos de niños en acogimiento familiar. Durante la visita, padres biológicos habrían agredido a la educadora que supervisada el encuentro y se la habrían llevado.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano interpuso inmediatamente una denuncia ante la Policía y lo comunicó la Fiscalía de Menores.

El Ministerio del Interior publica la imagen y la descripción de la niña en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. La ficha, con la descripción y fotografía, puede consultarse en en siguiente enlace: https://cndes-web.ses.mir.es/publico/Desaparecidos/Detalle-Desaparecido?desaparecido=DF5851A5B4C7387A0CA9E73C9D2B3324 .