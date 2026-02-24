Derechos Sociales financia con 276.777 euros un nuevo equipo de apoyo familiar en Villaviciosa y Carreño

El alcalde de Carreño, Ángel García Vega; la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, y la teniente de alcalde de Villaviciosa y concejala de Servicios Sociales, Lorena Villar. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y los ayuntamientos de Villaviciosa y Carreño han firmado este martes un convenio para crear un Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (Eitaf), un servicio social especializado para atender a unidades familiares en situación de riesgo leve o moderado, con el fin de mejorar su convivencia y ofrecer pautas educativas para proteger a los menores.

Según ha detallado el Principado, este equipo especializado, integrado por un psicólogo y un educador, tendrá sede en Villaviciosa, pero prestará servicios en ambos concejos. La consejería financia la labor de este grupo de profesionales con 276.777 euros para el periodo 2026-2028. Por su parte, el ayuntamiento maliayés aportará los locales, el personal y los recursos materiales necesarios para desarrollar los programas de intervención.

Con este nuevo equipo, serán doce los que funcionan en Asturias, financiados por la consejería con una partida global de 1.884.859 euros. "Estos equipos ayudan a proteger a la infancia y la defensa de sus derechos, de modo que tienen una función fundamental en la prevención, porque actúan antes de que el daño a niños y niñas sea irreversible, mediante el acompañamiento a las familias y la detección de riesgos", ha explicado la consejera, Marta del Arco, durante la firma del acuerdo.

El convenio ha sido firmado, además de por la consejera, por el alcalde de Carreño, Ángel García Vega, y la teniente de alcalde de Villaviciosa y concejala de Servicios Sociales, Lorena Villar