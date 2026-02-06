Derechos Sociales y Fundación Alimerka impulsan la inserción laboral de jóvenes tutelados

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco y el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y la Fundación Alimerka han formalizado este viernes un convenio de colaboración para impulsar el proyecto Pértiga, una iniciativa orientada a mejorar la formación, la orientación laboral y las oportunidades de empleo de jóvenes procedentes del sistema de acogimiento residencial del Principado.

El acuerdo, firmado por la consejera Marta del Arco y el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, supone un apoyo y un avance en las políticas públicas que apoyan la transición a la vida adulta de adolescentes mayores de edad que han estado tutelados.

El programa trabaja con 14 jóvenes de 17 a 21 años que viven en centros de acogimiento residencial o en recursos de transición a la vida adulta. La selección se ha realizado en dos fases: una preselección a cargo de la consejería, a través de la Dirección General de Infancia y Familias, y una selección final por parte de la Fundación Alimerka, para la que se han tenido en cuenta criterios como la empleabilidad, la motivación, el nivel de competencias y el grado de autonomía.

La primera edición comenzó el pasado noviembre y concluirá en marzo. A su término, una comisión de seguimiento evaluará resultados y propondrá mejoras para las siguientes fases.

El programa proporciona herramientas para facilitar el acceso al mercado laboral y favorecer la transición estable hacia la vida adulta. Así, incluye un itinerario integral que incorpora acompañamiento psicosocial, formación y desarrollo de competencias para el empleo, así como apoyo específico a la orientación e inserción laboral. También pone al alcance de las personas participantes actividades complementarias de carácter cultural, educativo y social que favorezcan su desarrollo personal y sus habilidades.

La consejería aporta asesoramiento técnico y asume la preselección de candidatos, en coordinación con las entidades colaboradoras en protección de menores, mientras que la Fundación Alimerka contribuye con los recursos económicos, materiales y formativos.

El convenio tendrá cuatro años de duración, con posibilidad de prórroga. También se constituirá una comisión de seguimiento, integrada por representantes de ambas partes, encargada de evaluar la evolución del programa y velar por el cumplimiento de los objetivos..

Del Arco ha valorado la implicación de la Fundación Alimerka en el proyecto: "Es una apuesta decidida por la igualdad de oportunidades, la inclusión sociolaboral y el acompañamiento especializado a jóvenes que alcanzan la mayoría de edad y están en programas de transición a la vida adulta, además de multiplicar el impacto social del programa".

"El acuerdo refuerza el compromiso con menores y jóvenes del sistema de protección y demuestra que la colaboración público-privada puede transformar vidas, porque es una oportunidad real para que los participantes construyan una vida adulta, independiente y plena", ha agregado del Arco.

Por su parte, Antonio Blanco ha destacado que el objetivo del proyecto es "acompañar a estos jóvenes en el desarrollo de las competencias laborales y las habilidades sociales adecuadas para acceder a un empleo, valorando en primer lugar su posible contratación en el Grupo Alimerka".

Las entidades sociales que también están implicadas en este proyecto son: Fundación Hogar San José, IPE (Asociación Identidad para ellos y ellas), Centro Madre Isabel de Larrañaga, Fundación Cruz de los Ángeles, TRAMA, Campillín, Diagrama, Villa Alegre y Asociación Albéniz.