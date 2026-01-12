Derechos Sociales ofrece 25 becas para estancias temporales de cooperación en doce países

Cooperantes. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ha abierto este lunes la convocatoria del programa Juventud Asturiana Cooperante, que promueve la cultura de la solidaridad internacional y la conciencia de ciudadanía global.

A través de esta iniciativa, el Principado ofrece 25 becas para estancias temporales en doce países en los que las personas seleccionadas podrán colaborar con diferentes oenegés en proyectos de cooperación.

El programa se dirige a jóvenes de 21 a 30 años, empadronados en Asturias, y que cumplan los criterios establecidos para cada plaza. Las personas seleccionadas recibirán una cuantía económica destinada a financiar el viaje, alojamiento, la manutención, el seguro y otros gastos derivados de la estancia en el extranjero.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 9 de febrero para Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Perú y República Dominicana, Benín, República de Guinea, Senegal, Sierra Leona y Tanzania.

La fase de selección de las personas aspirantes incluirá 40 horas de formación sobre cooperación, una prueba práctica y una entrevista. Finalmente, las seleccionadas realizarán sesiones individuales con la ONGD tutora en las que se les orientará sobre los proyectos en los que se integrarán durante su experiencia como cooperantes voluntarias.

El programa Juventud Asturiana Cooperante se puso en marcha por primera vez en 2017. En las seis ediciones celebradas hasta ahora han participado 75 jóvenes. El presupuesto del programa para este año alcanza los 145.0000 euros, 69.000 más que en 2025.