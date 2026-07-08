Derechos Sociales y el Oviedo Club Baloncesto impulsan un programa de envejecimiento activo para mayores de 60 años

Cesáreo Marqués, presidente de la FAMPA; Fernando Villabela, presidente el Oviedo Club Baloncesto; Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, y Fernando García, director general del Oviedo Club Baloncesto. - PRINCIPADO

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha anunciado este miércoles la puesta en marcha en septiembre, junto con el Oviedo Club Baloncesto (Alimerka OCB), del programa OCB +60, una iniciativa dirigida a personas mayores de 60 años usuarias de los centros sociales del Principado.

El director general de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, junto con el presidente y el director general del club, Fernando Villabella y Fernando García Céspedes, respectivamente, han explicado que la propuesta está financiada por el Principado con 11.800 euros y enmarcada en la Estrategia CuidAs, que persigue fomentar la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas.

El programa ofrecerá sesiones de baloncesto diseñadas específicamente para personas mayores y permitirá, además, su asistencia a encuentros oficiales del equipo en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Las actividades tendrán carácter lúdico y participativo, con ejercicios ajustados a las capacidades de cada participante y orientados a mejorar la movilidad, la coordinación y el bienestar físico y emocional.

El club ovetense será el encargado de desarrollar las sesiones y aportará los recursos humanos y materiales necesarios. Jugadores del primer equipo participarán activamente en el proyecto y compartirán las actividades con las personas inscritas. "La implicación del club añade un importante componente de dinamización social y favorece el contacto entre generaciones", ha destacado Rodríguez Nuño.

Las actividades combinarán ejercicios adaptados, juegos y trabajo en grupo en un entorno seguro que priorizará la cooperación, la prevención y el disfrute por encima de la competición. Además, cada participante recibirá una camiseta conmemorativa.

El director general ha explicado que OCB +60 pretende ir más allá de la práctica física: "La participación en actividades colectivas y la asistencia a partidos contribuirán también a reforzar las relaciones sociales, combatir situaciones de aislamiento y favorecer la presencia activa de las personas mayores en espacios compartidos".

Por último, ha subrayado que la consejería persigue seguir avanzando hacia una concepción del envejecimiento basada en la autonomía, la participación y los derechos de las personas mayores, "que no son únicamente receptoras de servicios, sino ciudadanas activas que tienen mucho que aportar a la comunidad".