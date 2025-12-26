Del derribo del antiguo HUCA a la caza del lobo: las diez noticias más leídas de Europa Press Asturias en 2025

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El año 2025 dejó en Europa Press Asturias un ránking de noticias dominado por sucesos de alto impacto, debates sobre el lobo y la caza, conflictos políticos como el relativo a la demolición del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo, todavía sin resolver, o fenómenos virales de consumo.

La más leída fue la noticia relativa a la localización sin vida de una gijonesa de 30 años desaparecida en Navidad de 2024 y hallada el 1 de enero de 2025, un caso que mantuvo en vilo a la sociedad asturiana y que culminó con el hallazgo del cuerpo en un domicilio familiar. Figuraron entre los contenidos más leídos otros sucesos de impacto, como la localización en un acantilado de Llanes del cuerpo sin vida de un madrileño de 65 años. A ello se suma la noticia sobre el matrimonio detenido en Oviedo por haber tenido encerrados a sus tres hijos en su chalet de Fitoria y la muerte trágica de un hombre en el aeropuerto de Bérgamo (Italia), succionado por el motor de un avión que iba a despegar hacia el aeropuerto de Asturias.

ALFREDO CANTELI Y ADRIANA LASTRA, NOMBRES PROPIOS DEL 2025

El segundo gran bloque de informaciones más leídas lo protagoniza la gestión política en Asturias, con especial atención a las críticas del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, al "despropósito" de los derribos del antiguo HUCA y su reclamación de dimisiones en julio de 2025.

Suscitó también alto interés una pieza sobre la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien acudió en abril a la Guardia Civil para denunciar una campaña de ataques y difamaciones contra su persona.

El listado se completa con contenidos de perfil económico, educativo y de consumo, entre los que sobresale la llegada a Parque Principado del fenómeno de los "paquetes perdidos", una pop-up de la empresa francesa King Colis que vende al peso envíos extraviados de comercio electrónico y que arrasa entre los consumidores desde 2023, con entre 50 y 70 toneladas vendidas al mes en diez países europeos.

También despertó un notable interés la información del sindicato educativo ANPE sobre la decisión de la Consejería de Educación de actualizar los requisitos de titulación del profesorado interino, una medida con impacto directo en cientos de docentes y en la planificación de plantillas en los centros del Principado.

El ámbito medioambiental y rural cierra el 'top ten' con dos piezas centradas en la gestión del lobo y la conservación de especies protegidas, muy seguidas por el peso del sector primario en Asturias y por las polémicas acerca de los daños del lobo en la cabaña ganadera: por un lado, las organizaciones ecologistas alegan que los daños atribuidos al lobo eran mayores cuando la especie no estaba incluida en el LESPRE, reabriendo el debate entre ganaderos y conservacionistas; por otro, Bruselas recuerda que no se puede autorizar la caza de especies protegidas si no es compatible con su conservación.

Por orden de mayor acogida entre los lectores, las diez noticias más leídas del año 2025 en Europa Press Asturias son:



