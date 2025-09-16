Llega a Parque Principado el fenómeno de los 'paquetes perdidos' que causa furor entre los consumidores. - KING COLIS

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez en Asturias, el centro comercial de Parque Principado, en Siero, acogerá la próxima semana y de la mano de la empresa francesa King Colis, la venta de toneladas de paquetes perdidos, un fenómeno que está arrasando entre los consumidores.

La empresa es una start-up francesa que se encarga de recuperar todos los paquetes perdidos del comercio electrónico y que posteriormente los ofrece a precios muy competitivos en su página web y en pop-up stores.

Ahora pondrá a la venta por primera vez en el Asturias, en el Centro comercial Parque Principado toneladas de esospaquetes perdidos con contenidos sorpresa, es decir, paquetes que han sido enviados por comercio electrónico y que por diferentes motivos no se han entregado a sus destinatarios.

El funcionamiento de la venta es sencillo. Los clientes llegan a la 'pop-up' de King Colis y disponen de hasta diez minutos para escoger los paquetes que quieran llevarse, aunque no los pueden abrir antes de pagarlos. Solo se pueden tocar y coger, por lo que la sorpresa se mantiene intacta hasta que se abren las cajas. Se puede comprar tantos kilos como se deseen. La venta de los bultos es al peso y los precios oscilan según el tipo de paquete: 1,90 euro/100 gramos para los normales y 2,79 euro/100 gramos para los premium.

Desde el año 2023, King Colis compra paquetes perdidos de comercio electrónico para darles una nueva vida. En total se venden entre 50 y 70 toneladas de paquetes al mes en 10 países europeos. El éxito en España ha quedado demostrado con los siete Pop-Up organizados desde el mes de marzo en Madrid, Zaragoza, Valladolid, Granada, Bilbao, Vigo y la última edición la semana pasada en Barcelona, con un total de 41.500 visitantes, en donde se han vendido más de 50 toneladas de paquetes perdidos. Cifras que consolidan el interés del público por este formato innovador y sostenible.

"Nunca sabes lo que vas a encontrar al abrir la caja. A veces hay verdaderos tesoros en los paquetes. Por ejemplo, al desembalar uno de ellos, uno de nuestros clientes tuvo de repente en sus manos un pequeño lingote de oro de colección. También tuvimos un comprador que se encontró ante un Rolex de segunda mano... Por supuesto, tu suerte juega un papel importante en lo que puedas recibir en tus misteriosos paquetes. Es un poco como jugar a la lotería", comenta Killian Denis, CEO y cofundador de la empresa.

Los paquetes se venden al peso a precios muy atractivos. Los visitantes que acudan al pop- up pueden comprar tantos kilos de paquetes perdidos como deseen y descubrir qué tesoros se esconden en su interior.

LA CITA

Lugar: La cita con Kin Colis tendrá lugar en el Centro Comercial Parque Principado https://www.parqueprincipado.com/

Fechas: Desde el lunes 22 de septiembre al sábado 27 incluido

Horario de apertura: lunes de 15.00-21.00 martes - sábado: 11h00.21h

Ubicación: Plaza central / primera planta

Existen 'fast passes' para aquellos que quieren ahorrar tiempo y evitar colas. Los pases rápidos se pueden comprar en la web: www.king-colis.com/es