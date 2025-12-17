Los derribos del antiguo HUCA de Oviedo comenzarán en julio si el Centro de Tejidos se traslada en octubre

Archivo - Estado en el que se encuentra el acceso a uno de los edificios del entorno del antiguo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, ha asegurado que los trabajos de derribo del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo podrán retomarse en julio de 2026, justo un año después de la paralización de las actuaciones.

En unas declaraciones a los medios tras la reunión de la reunión de la comisión mixta entre la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y el Principado de Asturias, Peláez ha asegurado que, según los estudios técnicos, "las obras se pueden compatibilizar con la presencia allí del Centro de Tejidos unos tres meses", a pesar de que este lunes afirmó que "no se pueden reiniciar los trabajos hasta que el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos no abandone el emplazamiento actual".

Ahora matiza el consejero que, si el Centro de Tejidos se va en octubre, "tres meses antes" se podrán "reiniciar los trabajos". "Estamos en conversación permanente con ellos porque, en cuanto ellos puedan darnos una fecha precisa, nosotros tres meses antes podemos reiniciar los trabajos", ha afirmado Peláez.