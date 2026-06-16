Desactivado el plan de mercancías peligrosas tras concluir los trabajos del camión volcado el lunes en Colunga

Camión articulado accidentado en la A-8 a la altura de Colunga. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha desactivado este martes a las 15.01 horas el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (PLAMERPA), una vez finalizados los trabajos derivados del vuelco este lunes de un camión cisterna que transportaba propano en Colunga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), la desactivación del plan se ha producido tras concluir las labores de recuperación, trasvase y transporte de la cisterna a las instalaciones de la empresa responsable del vehículo.

El accidente, registrado el lunes en la A-8 a la altura de Colunga, obligó a activar el PLAMERPA, establecer un perímetro de seguridad, evacuar viviendas y desalojar temporalmente a los vecinos de la localidad de Lue.