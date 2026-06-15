Evacuadas dos viviendas y desalojada la población de Lue tras el vuelco de un camión con propano en la Colunga

Continúan las labores para taponar una fuga tras el vuelco de un camión con propano en la A-8 en Colunga - SEPA

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), ha evacuado dos viviendas y desalojado a la población de Lue, en Colunga, con unas 70 personas trasladadas al polideportivo municipal, mientras los bomberos trabajan en taponar una fuga en la zona de las válvulas del camión cisterna que transportaba propano volcado en la A-8.

En estos momentos se trabaja en taponar una fuga en la zona de las válvulas de la cuba. Los bomberos mantienen la cisterna refrigerada con agua para reducir la temperatura, que se sitúa en torno a los 19-20 grados, tal y como ha informado el SEPA.

El vehículo articulado que transportaba mercancías peligrosas sufrió una salida de vía este lunes cuando circulaba por la autovía A-8, a la altura del kilómetro 344 en sentido Cantabria, dentro del término municipal de Colunga. Tras el accidente, el camión se ha precipitado sobre la carretera N-632, cortando completamente esta vía.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias ha informado de que recibió el aviso a las 10.39 horas, en el que se alertaba de un camión volcado y en llamas. En un primer momento, el vehículo fue identificado como una cuba cuyo contenido no pudo determinarse, confirmándose posteriormente que transportaba propano, mercancía peligrosa.

Según ha informado la Guardia Civil de Asturias, el conductor del vehículo ha resultado herido. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. El camión ha perdido gran parte de su carga y está generando una densa humareda en la carretera.

El Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), ha comunicado que el conductor ha sido trasladado al Hospital de Cabueñes, en Gijón, para realizarle pruebas complementarias. Fue atendido inicialmente por el equipo de Atención Primaria de Colunga y evacuado en una ambulancia de soporte vital básico. El SAMU mantiene en la zona, de forma preventiva, al equipo médico de la UVI-móvil de Arriondas.

CORTE DE CARRETERAS

Con motivo del accidente del vehículo articulado que contiene gas propano, efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Asturias han procedido a cortar la A-8 desde el punto kilométrico 319 al 346, en el tramo comprendido entre Villaviciosa y Llovio.

También se encuentra cortada la N-632. La Guardia Civil está ofreciendo desvío alternativo por la N-634.

Se ha perimetrado un radio de 1000 metros de seguridad, por lo que la Guardia Civil ha comisionado a la zona a 11 patrullas de Seguridad Ciudadana para proceder a la evacuación de las casi 80 viviendas de la localidad de Lua (Colunga).

Junto a ellos, efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en los parques de Llanes, Villaviciosa y La Morgal, el Grupo de Rescate, el jefe de zona oriente y el jefe supervisor continúan trabajando.

PLAN DE EMERGENCIA ACTIVO

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, activó a las 11.16 horas el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril del Principado de Asturias (PLAMERPA), en Situación 1 a la altura del punto kilométrico 343, en sentido Cantabria, concejo de Colunga.

El SEPA ha pedido a la población de la zona afectada, poblaciones de Lue, La Fontaniella y alrededores permanezcan en sus domicilios. Si está en el exterior busque un lugar cerrado y aléjese de la zona.