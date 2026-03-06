Desactivado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste

Archivo - Ayuntamiento de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha desactivado, a las 9.00 horas de este viernes, el escenario de contaminación atmosférica Nivel 1 - Aviso que se había iniciado el pasado día 3 con virtud al Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, como resultado de las condiciones meteorológicas de las últimas horas, se están viendo reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste de Gijón y por ello se ha tomado la medida de desactivar ese Nivel 1.

No obstante, ha señalado que, en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo.

Han recordado, asimismo, que el Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la App Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire