Desactivado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste

Archivo - Nube negra vista desde el parque de los Pericones (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha desactivado, a las 10.00 horas de este jueves, el escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo que se había iniciado el pasado día 23, con virtud al Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, como resultado de las condiciones meteorológicas de las últimas horas, se están viendo reducidos los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste de Gijón y por ello se ha tomado la medida de desactivar ese Nivel 0.

No obstante, en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo.