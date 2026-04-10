Contaminación en Gijón: Desactivado el Protocolo Anticontaminación de la Zona Oeste

GIJÓN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha desactivado, a las 10.00 horas de este viernes, el escenario de contaminación atmosférica Nivel 0 - Preventivo que se había iniciado este pasado jueves en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, se desactiva el citado nivel del protocolo como resultado de las condiciones meteorológicas de las últimas horas, en las que se ha constatado que se han reducido los valores horarios de los parámetros contaminantes partículas PM10 y PM2,5 en las estaciones de medición de calidad del aire de la zona Oeste.

No obstante, se ha advertido de que, en caso de que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología muestren una tendencia a la estabilidad atmosférica, se presente ausencia de lluvias y/o los valores de concentración de contaminantes sean elevados durante los próximos días, se valorará la activación del protocolo.

El Ayuntamiento, además, ha recordado que, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire