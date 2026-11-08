Desalojadas 12 personas en Tineo por una fuga de gas en un edificio de la calle José Maldonado

TINEO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Tineo, han controlado una fuga de gas registrada en un edificio de la calle José Maldonado de la villa tinetense, cuya intervención ha requerido el desalojo preventivo de 12 personas.

Según ha informado el 112 a través de una publicación en la red social X, el Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso de la Policía Local a las 21.33 horas de ayer, en el que se alertaba del olor a gas detectado en el inmueble. Hasta la llegada del técnico de la compañía suministradora, los bomberos procedieron a la contención del escape mediante una cortina de agua.

La dotación de bomberos dió finalizada la intervención y regresó a su base a las 00.04 horas. El operativo fue notificado al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil.