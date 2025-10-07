Desarticula una línea de introducción y distribución de cocaína en Asturias

Un total de 6,5 kilos de cocaína incautados en el maletero de un coche durante una operación antidrogas de la Policía Nacional de Gijón. - POLICÍA NACIONAL GIJÓN

Los dos detenidos, un hombre y una mujer que han ingresado ya en prisión, llevaban en el maletero 6,5 kilos de cocaína

GIJÓN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Gijón, en coordinación con la Jefatura Superior de Policía de Asturias, han incautado 6,5 kilogramos de cocaína y han detenido a dos personas, un hombre y una mujer de 51 y 21 años, respectivamente, como supuestos autores de un delito contra la salud pública.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, son considerados integrantes de una organización criminal colombiana dedicada al transporte, almacenaje y distribución sustancias estupefacientes.

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de agosto, cuando se recibieron informaciones vecinales sobre un individuo de origen colombiano que residía en Avilés y que realizaba frecuentes desplazamientos inusuales.

Los investigadores comprobaron que el pasado 23 de septiembre se iba a hacer un viaje con mercancía, por lo que la Policía montó un dispositivo hasta Avilés, lugar donde fue interceptado.

En el vehículo viajaba el detenido junto a una mujer. Asimismo, en el interior del coche se localizó una mochila con los 6,5 kilogramos de cocaína, por lo que se detuvo a ambos ocupantes.

Una vez finalizadas las investigaciones y el atestado policial, los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Avilés, que ha determinado su ingreso en prisión.