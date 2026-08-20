Desarticulada la banda de atracadores de joyerías de Gijón: diez detenidos

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GIJÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo de Policía Nacional ha detenido, este pasado fin de semana, a cuatro personas, de nacionalidad sudamericana, con lo que se da por finalizada la investigación que ha permitido desarticular por completo el grupo criminal relacionado con los atracos cometidos en varias joyerías de Gijón.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, en total han sido detenidas diez personas. Tres de ellas serían los autores materiales de los atracos, mientras que las otras siete realizaban diferentes funciones dentro del grupo, principalmente tareas de vigilancia, logística y receptación de los efectos robados.

Fruto de la investigación, se pudo comprobar que no se trataba de personas que actuaran de forma individual y separadamente. Todos formaban parte del mismo grupo y se coordinaban perfectamente entre ellos, compartiendo los medios que tenían a su disposición. Asimismo, utilizaban indistintamente los domicilios, los patinetes y el resto del material localizado durante la investigación.

Esta forma de actuar permitía que cada uno asumiera una función concreta, pero también que prestara apoyo al resto cuando era necesario.

Mientras unos se encargaban de vigilar los establecimientos y controlar los movimientos de las empleadas, otros participaban directamente en los atracos y otros recibían posteriormente las joyas sustraídas. Además, existía una diferenciación jerárquica y cada integrante del grupo asumía sus roles dentro del mismo.

SIETE REGISTROS

Por otro lado, los dos meses de investigación han permitido identificar a todos los integrantes del grupo e individualizar las funciones que desempeñaba cada uno. Durante la operación se han realizado siete registros domiciliarios.

En ellos, se han localizado más joyas procedentes de los atracos, dinero en efectivo, dos patinetes y diferente material que utilizaban.

Una parte importante de las joyas recuperadas ya ha podido ser identificada y entregadas a sus legítimos propietarios. Este grupo delincuencial organizado seleccionaba principalmente joyerías regentadas por mujeres.

Después de vigilar los establecimientos y conocer sus rutinas, los autores materiales accedían al interior, amenazaban a las empleadas con un arma de fuego y las amordazaban mientras se apoderaban de las joyas.

A los diez arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. Entre los detenidos se encuentra el considerado cabecilla o dirigente principal del grupo, que junto con otros dos colaboradores ha ingresado en prisión después de pasar a disposición judicial, quedando el resto de integrantes de la organización en libertad con cargos.

Los cuatro últimos arrestados han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción Plaza número 5 de Gijón, juzgado que dirigió la investigación en coordinación con la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de las Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Gijón.