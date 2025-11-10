Desarticulado en Gijón un grupo criminal itinerante acusado de 64 hurtos y 19 estafas

GIJÓN, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón, en colaboración con la Jefatura Superior de Policía Nacional en Barcelona, a cinco personas, tres mujeres en Gijón y dos hombres en Barcelona, pertenecientes a un grupo criminal, como supuestos autores de 64 delitos de hurto y 19 delitos de estafas.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, durante el segundo y tercer trimestre de este año se produjo un aumento de los hurtos en autobuses en Gijón.

Fruto de la investigación, la Policía tuvo constancia de que los delitos estaban cometidos por un grupo criminal, que regresaba de manera recurrente a Gijón.

En este sentido, no actuaban en la ciudad de habitual, sino de manera itinerante, y se centraban principalmente en las líneas de autobuses y horarios de mayor afluencia. Asimismo, estudiaban a las víctimas, preferentemente mujeres de mediana y avanzada edad, para saber dónde guardaban la cartera después de pagar el autobús.

La forma de actuar era siempre la misma, se situaban muy cerca de la víctima, aprovechando aglomeraciones o maniobras de entrada y salida del autobús. A menudo bloquean el paso, para ofrecer a continuación el asiento o fingir querer ayudar, incluso tocando a la persona o usando una chaqueta o bolsa para tapar a modo de pantalla.

Aunque muchos parecían actuar solos, estaban organizados y guardaban una coordinación entre las distintas funciones de cada uno de ellos.

Una vez conseguían la cartera de la víctima, su primer objetivo era hacer uso de las tarjetas, bien sea en cajeros, comercios, supermercados, farmacias y joyerías, lo que determina planificación y reparto de funciones dentro del grupo, según la Policía.

Gracias a las imágenes presentadas por la empresa de autobuses y a la colaboración ciudadana se pudo identificar a los supuestos autores.

Una vez estuvieron plenamente identificados y localizados, se procedió a la detención de las tres mujeres a mediados del pasado mes de octubre en Gijón. Las detenidas residían habitualmente en el municipio gijonés, mientras que ellos viajaban constantemente a Barcelona.

Tras el arresto de ellas, y estando ellos plenamente identificados, las investigaciones continuaron en Barcelona, donde la semana pasada, se localizó a dos miembros de la organización y se procedió a la detención de dos hombres, de 39 y 46 años.

Finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de guardia correspondiente. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones.