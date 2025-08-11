OVIEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional de Oviedo ha desarrollado una operación contra el tráfico de estupefacientes y desarticulado un narco piso en la zona de Montecerrao (Oviedo), en donde se producía el suministro de heroína a múltiples consumidores, sustancia que causa grave daño a la salud.

Fue en el mes de abril de 2025 cuando se se detectó la existencia de un punto de suministro de heroína en un domicilio de la Avenida de las Segadas de Oviedo, en el interior del propio domicilio se producía la venta y consumo de la droga, por lo que era frecuentado por múltiples personas. También se producía la venta en la vía pública, en las proximidades del inmueble.

Tras el correspondiente dispositivo policial de vigilancia y seguimiento se procedió a solicitar la correspondiente autorización judicial para la entrada y registro del narco-piso utilizado para la actividad.

Por la comisión de un delito contra la salud pública se procedió a la entrada y registro en el citado domicilio, procediendo a la detención de dos hombres que ya contaban con antecedentes por hechos similares y habían ya sido condenados por el mismo delito.

Así mismo se recuperaron dosis de heroína dispuestas para su venta, así como útiles para la preparación de las dosis y su posterior distribución. Con la operación policial se ha desarticulado un punto negro de venta de heroína en la ciudad de Oviedo que además había generado alarma social entre los vecinos de la zona.