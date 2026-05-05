Desarticulan red de tráfico de armas en Asturias: 5 detenidos y 53 armas incautadas

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GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Asturias a cinco personas acusadas de delitos de tráfico de armas, depósito de armas, depósito de armas de guerra, depósito de municiones, tenencia de explosivos y tenencia ilícita de armas prohibidas.

La actuación se enmarca en la denominada 'Operación STORAGES', desarrollada por las Brigadas de Información de Oviedo y Gijón en coordinación con la Comisaría General de Información, según una nota de prensa de la Jefatura Superios de Policía de Asturias.

La investigación se inició en agosto de 2025, al detectar que un hombre residente en el barrio gijonés de Laviada podría estar utilizando un trastero de su propiedad como taller clandestino para la reparación, modificación, fabricación y distribución de armas de fuego.

Tras ocho meses de pesquisas, los agentes constataron que el principal investigado, con antecedentes por hechos similares, permanecía largos periodos en el interior del local, donde empleaba maquinaria especializada, como torno profesional y equipos de soldadura industrial.

Asimismo, realizaba la recarga de cartuchería metálica, disponiendo de herramientas específicas, así como de pólvora y vainas, además de dedicarse a la compraventa de munición al margen de los cauces legales establecidos.

Como resultado de la investigación, se logró identificar a varios proveedores y clientes del entramado. Una vez que se contó con autorización judicial del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, se practicaron nueve registros domiciliarios en las localidades de Oviedo y Gijón.

En los registros, los agentes intervinieron un total de 53 armas de fuego, cerca de 9.000 cartuchos de distintos calibres, pólvora, componentes esenciales para la fabricación de armas y diversas armas prohibidas, además de 10.000 euros.

Entre el material incautado destaca un subfusil de guerra, así como bastones-pistola y bastones-estoque, que ocultan en su interior mecanismos de disparo o armas blancas.

Además, en uno de los registros realizados en Gijón se localizaron diversas piezas que podrían estar integradas en el Patrimonio Histórico Español, entre ellas ánforas, lámparas de aceite, monedas de época romana, puntas de flecha y objetos de origen egipcio y precolombino. El origen de estos efectos se encuentra actualmente en investigación.

Una vez detenidos las cinco personas, el Juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal implicado. No obstante, las actuaciones continúan abiertas.