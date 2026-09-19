El desfile del Día de América, los fuegos y la entrega del bollo marcan el gran fin de semana de San Mateo en Oviedo

Plaza de la Catedral en San Mateo 2026 - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital del Principado encara el tramo más esperado y multitudinario de sus fiestas patronales. Oviedo entra de lleno en la recta final de San Mateo 2026 con un programa con grandes citas que arrancan este sábado con el 74.º Desfile del Día de América en Asturias y la actuación de Leiva en La Ería. La jornada del domingo combinará el festival 'Vetusta Fest' con el tradicional espectáculo nocturno de fuegos artificiales 'La danza de las estrellas' en el Parque Tuero Bertrand de Montecerrao. El broche de oro llegará el lunes 21 de septiembre, día grande de San Mateo, con la misa solemne en la Catedral, la entrega del bollo preñao y la botella de sidra a los socios de la SOF en la Plaza de España y el concierto de Rodrigo Cuevas para despedir los festejos.

Tras una semana de fiestas, el programa mateíno de este fin de semana empieza con el Desfile, que comenzará a las 17.00 horas de este sábado y recorrerá las calles de Independencia, Uría, Marqués de Santa Cruz, Santa Susana, avenida de Galicia, plaza de América y de nuevo avenida de Galicia. En esta edición, la comitiva estará compuesta por 50 secuencias y más de 3.500 figurantes y abrirán el recorrido los autobuses históricos de ALSA y los 'Haigas'.

También el sábado, pero a las 21.30 horas, tendrá lugar el concierto de Leiva en el recinto ferial de La Ería. Este mismo escenario acogerá el festival 'Vetusta fest' a partir de las 18.50 horas del domingo, con la actuación de Ultraligera, Siloé, Mafalda Cardenal y Sexy Zebras. A las 22.00 horas de este domingo tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Tuero Bertrand de Montecerrao, bajo el título 'La danza de las estrellas'.

Finalmente, el lunes 21 de septiembre, día grande de la fiesta, los festejos comienzan con la misa en honor a San Mateo a las 12.00 horas en la Catedral de Oviedo. Además, a partir de las 10.00 horas y hasta las 14.00 los socios de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) podrán ir a recoger sus bollos preñaos y la botella de sidra que tradicionalmente se reparte este día en la Plaza de España. Cierra la edición de San Mateo 2026 el concierto de Rodrigo Cuevas en La Ería a las 21.00 horas.