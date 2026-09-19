Oviedo se llena de color con más de 3.500 figurantes en el 74º desfile del Día de América en Asturias

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) celebra este sábado en las calles de Oviedo el desfile de la 74 edición del Día de América en Asturias, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. Como cada 19 de septiembre, una sucesión de carrozas y grupos de baile de distintos países americanos recorrerá las calles del centro de la ciudad con las tradicionales carrozas que congregan cada año a miles de espectadores.

El desfile, que comenzará a las 17.00 horas, pretende ser un homenaje a la gran cantidad de emigrantes asturianos que viajaron a América en los comienzos del siglo XX y que durante el verano regresaban a Asturias. El recorrido discurrirá por las calles Independencia – Uría – Marqués de Santa Cruz – Santa Susana – avenida de Galicia – plaza de América – avenida de Galicia y producirá afectaciones al tráfico.

En esta edición, la comitiva estará compuesta por 50 secuencias y más de 3.500 figurantes. Abrirán el recorrido los autobuses históricos de ALSA y los 'Haigas'. Les seguirán miembros de la Policía Local de Oviedo y banderas de Hispanoamérica. Tras esta apertura, la Banda de Música Ciudad de Oviedo discurrirá por las calles ovetenses, dando paso a una sucesión de carrozas y grupos folclóricos entre los se encuentran los Cabezudos de Puerto de Vega o los Vaqueiros de Alzada.

La representación internacional ocupa un lugar central en la comitiva, con la participación de delegaciones y colectivos de países como México, Colombia, Ecuador, Argentina, Guatemala, Brasil, Venezuela, República Dominicana y Perú. Paraguay ostenta el protagonismo especial de esta edición con la carroza en la que desfilarán las reinas de San Mateo.

La animación musical corre a cargo de diversas agrupaciones, entre ellas las bandas de música de Tineo, Luarca, Avilés, Laviana y del Principado, la Fusión de Bandas de Siero, la charanga Medusamba y varias bandas de gaitas. La marcha concluirá tras el paso de las representaciones locales de Gascona, el grupo de baile Xeitu y la demostración de karate asturiano. Tras el camión de la sidra de Gascona, cerrarán la comitiva Policía Nacional, Protección Civil y una ambulancia.

76 AÑOS DE HISTORIA

El primer desfile se celebró el 23 de septiembre de 1950 y congregó a miles de personas para ver los 'haigas', coches de lujo de grandes dimensiones con los que regresaban de sus viajes los indianos. Aquel día desfilaron por la calle Uría casi 60 'haigas' engalanados con flores y banderas, nueve bandas de música y ocho carrozas.

A finales de los años 50 y comienzos de los 60, la emigración comenzó a orientarse hacia Europa y eso se trasladó al propio desfile. Los 'haigas' dejaron de estar presentes y comenzaron a acudir grupos folklóricos de Alemania, Bélgica o Suiza que compartían protagonismo con los clásicos de México, Argentina o Chile.

Desde hace años la filosofía del desfile ha cambiado al tiempo que lo hacía la sociedad. Hoy es un homenaje tanto a los asturianos que se fueron como a los miles de inmigrantes que residen en Oviedo, "una comitiva de multiculturalidad, colorismo y convivencia", según ha indicado el Ayuntamiento de Oviedo.