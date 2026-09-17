Despliegue de emergencias en Llanes para buscar a un anciano de 80 años desaparecido en una residencia

Archivo - Playa de El Sablón de Llanes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene activado desde esta noche un dispositivo de búsqueda de un varón de 80 años desaparecido desde la tarde de este miércoles en una residencia en Llanes.

Según ha informado el SEPA en nota de prensa, en el dispositivo participan efectivos de Bomberos de Asturias del parque de Llanes, Unidad de Drones, Unidad Canina y Grupo de Rescate. Está previsto instalar, a lo largo de la mañana, el camión de Puesto de Mando Avanzado (PMA) en el aparcamiento de la playa del Sablón y si la meteorología lo permite se sumará a la búsqueda el helicóptero medicalizado del organismo autónomo. En el rastreo también participa Guardia Civil y Policía Local y está previsto la incorporación de voluntarios de la agrupación de Protección Civil del concejo llanisco.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 02.37 horas de este jueves. En la llamada, realizada desde el centro, indicaban que faltaba desde las siete u ocho de la tarde uno de sus residentes. En ese momento se activó a efectivos de bomberos del parque llanisco, Grupo de Rescate por tierra, Unidad Canina y de Drones y jefe de zona.

A lo largo de la noche se activó un rastreo en la playa del Sablón y los alrededores de la avenida de San Pedro hasta la zona de la Atalaya y la zona de Puerto Chico, donde el desaparecido acostumbraba a ir, sin éxito.