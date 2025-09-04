Despliegue especial de la Guardia Civil con motivo del paso de 'La Vuelta' por Asturias para garantizar la seguridad

Agente de la Guardia Civil en moto durante el desarrollo de 'La Vuelta'. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desplegado un dispositivo especial de seguridad con motivo del paso de la 80ª edición de La Vuelta Ciclista a España por el Principado de Asturias, los días 5, 6 y 7 de septiembre, durante las etapas 13ª, 14ª y 15ª de la competición.

El operativo está encabezado por la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) del Cuerpo, compuesta por 132 guardias civiles, que contarán con 59 motocicletas, 28 vehículos todoterreno y de apoyo, y un helicóptero. Además, la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias refuerza el dispositivo con 218 efectivos de seguridad ciudadana y especialidades diversas, así como 257 agentes del Sector de Tráfico.

Con motivo de este despliegue, se realizarán actos de presentación de la UMSV en Asturias. Los eventos tendrán lugar en el edificio Niemeyer de Avilés y en la calle de la Milagrosa de Vegadeo.

Asimismo, al finalizar las etapas 13ª y 14ª, la Guardia Civil instalará stands institucionales en el espacio 'Parque Vuelta', en colaboración con la organización. Estas exposiciones estarán abiertas al público el 5 de septiembre en la calle Manuel Llaneza de Mieres, y el 6 en la calle José Cabezas de Pola de Somiedo, en horario de 16.30 a 20.30 horas. Los asistentes podrán conocer de cerca los medios y materiales específicos de distintas unidades del Cuerpo.