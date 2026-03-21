¿Qué destinos de Asturias lideran las búsquedas de turismo rural en Google?

Casa rural en Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cangas de Onís, Llanes y Ribadesella encabezan el ranking de los pueblos más buscados de Asturias en Google para turismo rural, según un estudio elaborado por Sensación Rural y o10media, basado en las consultas realizadas durante 2025.

Desde ambas entidades han señalado que el análisis se ha realizado a partir de un volumen superior a 9 millones de consultas clasificadas por localidades o provincias, con el objetivo de conocer los hábitos de búsqueda de los usuarios, las tendencias del sector y el perfil del viajero a la hora de reservar alojamientos rurales. El estudio también incorpora variables como los servicios más demandados o la capacidad de los alojamientos.

El análisis sitúa a Asturias como la segunda provincia más buscada de España en 2025 para este tipo de escapadas, con más de 560.000 búsquedas, lo que refleja el creciente interés por un destino que combina costa y montaña y que ofrece una oferta equilibrada entre villas marineras y enclaves del interior.

En el ranking de municipios, Cangas de Onís lidera con 24.050 búsquedas, consolidándose como uno de los principales referentes del turismo rural en el norte peninsular gracias a su proximidad a los Picos de Europa y a espacios emblemáticos como Covadonga.

En segunda posición se sitúa Llanes, con 22.900 búsquedas, un destino que aúna patrimonio histórico y litoral, con su casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico y algunas de las playas más visitadas de la región.

Ribadesella ocupa el tercer puesto, con 15.730 búsquedas, destacando por su ubicación en la desembocadura del río Sella, su paseo marítimo y su vinculación con el Descenso Internacional del Sella, uno de los eventos estivales más populares de Asturias.

A continuación aparece Cudillero, con 9.220 búsquedas, uno de los pueblos más reconocibles de la costa asturiana por su característico urbanismo en forma de anfiteatro y su tradición marinera, y Somiedo, con 7.410 búsquedas, referente del turismo de naturaleza por su condición de Parque Natural y Reserva de la Biosfera.

Según el estudio, estos cinco municipios figuran además entre los 50 más buscados de España, lo que confirma el peso de Asturias en el turismo rural a nivel nacional, impulsado por su combinación de paisajes, patrimonio, costa y espacios naturales protegidos.