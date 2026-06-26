Desvío de mercancías peligrosas en Gijón: El PSOE insta a acelerar la ZBE

Archivo - Acceso al puerto gijonés de El Musel. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE gijonés ha celebrado este viernes la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución que obligará al transporte de mercancías peligrosas a acceder al puerto gijonés de El Musel por el túnel de Aboño, en vez de hacerlo por la avenida de Príncipe de Asturias.

A través de una nota de prensa, han resaltado que, de esta forma, se da respuesta a una reivindicación histórica de desviar este tipo de tráfico, evitando así su paso por el casco urbano.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, ha mostrado su satisfacción no solo por el anuncio de la incorporación del corredor Aboño-Musel a la Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP), sino también por el de la licitación de las obras para crear un vial en el nudo del empalme.

A su juicio, ambas medidas suponen "un avance, aunque sea humilde, hacia la consolidación de Aboño como acceso prioritario al Puerto para los camiones". Además, ha considerado que mejorará la circulación en general en una zona que en verano se ve en muchas ocasiones saturada, como es El Empalme.

También ha puesto en valor la coordinación entre administraciones, en concreto, entre el Gobierno de España, del Principado y la Autoridad Portuaria de Gijón, al tiempo que ha instado al Ayuntamiento de Gijón a colaborar y tomar medidas en materia de movilidad que son de su competencia, como desarrollar una Zona de Bajas Emisiones.

"La coordinación entre administraciones demuestra que, cuando existe voluntad política, se alcanzan soluciones que benefician al conjunto de la ciudadanía", ha apuntado García.

Ha aprovechado, además, para felicitar a la Asociación de Vecinos de La Calzada, a la que ha reconocido que sus reivindicaciones cívicas han sido "decisivas" para alcanzar este logro. "Las movilizaciones vecinales tienen recompensa", ha destacado el dirigente local socialista.