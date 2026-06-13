La detención de Beret provoca cancelaciones en varias ciudades mientras sigue pendiente su actuación en Asturias

Archivo - El cantante Beret durante su actuación en el concierto solidario de Cadena 100, en el Movistar Arena, a 15 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA/OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha visto cancelados durante la presente jornada diversos conciertos programados para los próximos meses en el marco de su gira 'Lo bello y lo roto' tras conocer este jueves, 11 de junio, su detención por una supuesta agresión sexual denunciada por unos hechos ocurridos en Sevilla el pasado mes de abril.

En concreto, el Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha suspendido el concierto del artista Beret, previsto para el 10 de agosto en NITS de Festa. El Consistorio ha señalado que "ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación".

Por su parte, el Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) ha cancelado el concierto del cantante del próximo 26 de junio, en el marco de las fiestas mayores de la localidad, una decisión que ha sito tomada "por cautela hasta que la justicia se pronuncie".

De igual forma, el Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha suspendido también la cita programada para el 25 de septiembre, durante las Fiestas de San Miguel. En un comunicado ha trasladado "una posición de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres" y ha destacado que "lleva años trabajando para que sus Fiestas de San Miguel sean un espacio seguro para las mujeres".

También el Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo) ha comunicado este viernes la suspensión del concierto y ha señalado que "ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación" en relación con el cantante, "y mientras no se aclara la situación legal del artista", ha dado indicaciones a la empresa BlacPro Producción&Rental (que gestiona la organización musical de las fiestas a instancias del Ayuntamiento) para que lleve a cabo los trámites administrativos necesarios para suspender el concierto.

Por el momento, se está a la espera de saber si se mantendrán o cancelarán de igual forma las actuaciones planificadas para el 20 de junio en el Del Poble Fest de Tavernes de la Valldigna (Valencia), 3 de julio en el BigSound Festival de Bilbao (País Vasco), 18 de julio en el BigSound Festival de Pontevedra (Galicia), el 25 de julio en L'arena Music Experience de San Juan de la Arena (Asturias) y el 29 de julio en el Starlite Festival de Marbella (Málaga).

Ya en el siguiente mes, queda conocer si tendrá cita el 1 de agosto en el Tio Pepe Festival de Jerez de la Frontera (Cádiz), el 21 de agosto en el Festival Ukalari en Menorca, en los Conciertos de La Muralla en Alcalá de Henares (Madrid), en el recordafest de A Coruña (Galicia) el 4 de septiembre, en Las Arenas de Don Benito (Badajoz) el 12 de septiembre y en el Gran Canaria Sum Festival de Gran Canarias el 2 de octubre.

En contexto, el artista se encuentra en libertad provisional. El magistrado ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a ella a menos de 500 metros, así como la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.