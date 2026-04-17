Detenida una mujer acusada de delitos de trata, prostitución coactiva y amenazas entre otros

Coche de Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Detenida una mujer acusada de delitos de trata de seres humanos con fin de explotación sexual, prostitución coactiva, grupo criminal, amenazas y detención ilegal.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Oviedo el ingreso en prisión provisional comunicada y de la detenida.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar -acordada por el Juzgado- dada la gravedad de los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, pueda imponerse a la detenida, y al entender que existe riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de que atente contra los bienes jurídicos de la víctima (testigo protegida en el procedimiento) o su familia. Todo ello, sin perjuicio de las modificaciones que puedan producirse a lo largo de la instrucción de la causa.

La presunta actividad delictiva se desarrollaba en un piso de Oviedo.