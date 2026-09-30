Detenidas dos personas por la muerte de una mujer en un piso de Pumarín (Oviedo)

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios
La Policía Nacional desarticula un grupo criminal dedicado a los robos con fuerza en domicilios- POLICÍA NACIONAL
Europa Press Asturias
Actualizado: miércoles, 30 septiembre 2026 14:43
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   OVIEDO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detenido a dos personas en el marco de la investigación de la aparición del cadáver de una mujer que apareció muerta en su domicilio del barrio de Pumarín. Según fuentes judiciales, ambos detenidos se encuentran en los Juzgados de Oviedo puestos a disposición judicial.

   El suceso ocurrió el pasado domingo, cuando apareció el cuerpo sin vida de una mujer en un piso de la calle Eugenio Tamayo donde se había producido un incendio.

   El equipo de Policía Científica de la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones, que siguen abiertas.

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