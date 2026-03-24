Detenido en Avilés un ladrón multirreincidente implicado en el robo de un vehículo y fraude con tarjetas

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles 18 de marzo, en Avilés, a un hombre como presunto autor de la sustracción de un vehículo y la posterior utilización fraudulenta de una tarjeta de crédito hallada en su interior.

La intervención es fruto del constante intercambio de información y la vigilancia compartida con la Policía Local, lo que permitió identificar al sospechoso tras comprobarse que había realizado diversas compras en establecimientos comerciales con la tarjeta del propietario del automóvil, el cual había sido recuperado días antes por los agentes.

Según información de la Policía Nacional, el detenido es un delincuente altamente activo con una gran movilidad geográfica por toda Asturias, una estrategia que empleaba para intentar eludir la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad en las distintas localidades donde actuaba. De hecho, sobre él pesaba una orden de búsqueda y detención por un robo con fuerza en una vivienda cometido el pasado 12 de marzo en otra población asturiana.

Además, durante el pasado mes de febrero, ya había sido identificado en varias ocasiones en Avilés como presunto autor de diversos hurtos en comercios de la Villa, sumando un total de doce detenciones anteriores por delitos de distinta naturaleza.

Tras la localización y la detención del individuo el pasado 18 de marzo, se tramitaron las correspondientes diligencias policiales, de las cuales se dio traslado inmediato a la Autoridad Judicial competente para determinar las medidas legales oportunas ante su reincidencia y su implicación en hechos delictivos por toda la geografía asturiana.