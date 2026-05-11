Detenido el gerente de un pub en Mieres tras desmantelar un "punto negro" de venta de droga

Droga incautada en Mieres. - POLICÍA NACIONAL

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un "punto negro" de venta de sustancias estupefacientes en el centro de Mieres. La operación, que se saldó con la detención del gerente de un pub de la zona de ocio, permitió la incautación de 29 papelinas de cocaína y más de 1.300 euros en efectivo.

El dispositivo, según informa la Policía Nacional, se activó en la madrugada del pasado 9 de mayo, a las 06.30 horas, tras recibir numerosas quejas vecinales que apuntaban a este establecimiento como un centro de distribución de droga.

En el registro del local participaron efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana y el Grupo Operativo Local de Mieres, que contaron con el apoyo de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Asturias y de la Policía Local.

Durante la inspección, los agentes localizaron 29 papelinas de cocaína termoselladas y listas para su venta, que se encontraban ocultas en el interior de un calzado deportivo situado junto a una caja fuerte. En el interior de dicha caja, la Policía intervino un total de 1.325 euros, presuntamente procedentes del tráfico ilícito.

Además de la intervención policial, la Policía Local levantó dos actas adicionales por infracción de la ley antitabaco, al permitir el consumo de tabaco en el interior del establecimiento.

El gerente del local fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y pasó a disposición de la autoridad judicial en la mañana de ayer.