Detenido en Gijón el dueño de una tienda por apropiarse de prendas de marca para venderlas

Ropa de marca sustraída y recuperada por la Policía Nacional de Gijón. - EUROPA PRESS

La denunciante valoró la merc(EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón a un hombre de 47 años como supuesto autor de un delito de hurto y de apropiación indebida de ropa por valor de casi 7.000 euros.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, las investigaciones se iniciaron a principios de septiembre, cuando la propietaria de un establecimiento textil de Gijón denunció la desaparición de mercancía por valor de casi 7.000 euros.

De acuerdo a la denuncia, al parecer alguien había recogido la mercancía al transportista haciéndose pasar por el propietario y aportando datos falsos.

Fue a finales de la semana pasada cuando la legítima propietaria localizó en dos tiendas de Gijón varias de las prendas idénticas a las que le desaparecieron.

La víctima confirmó con la marca de ropa que ella era la única con ese tipo de prendas y solamente ella las podía vender, lo que permitió avanzar en las pesquisas policiales.

Fruto de la investigación, se pudo confirmar que las prendas fueron vendidas a dos establecimientos de ropa por un conocido que tiene otro local textil en la ciudad, por lo que al ser conocido, no pusieron en duda las excusas que les había puesto para venderles la mercancía.

Una vez identificado, el hombre fue arrestado el pasado día 11, en colaboración con agentes de la Policía Local de Gijón, al observar que estaba cargando su vehículo con material, previsiblemente para deshacerse de las pruebas. El detenido, que tenía escondidas todas las prendas en el almacén de su propia tienda, pasó ya a disposición judicial.