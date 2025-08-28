Detenido un hombre en Llanes como presunto autor de un incendio forestal el 21 de agosto

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del concejo de Llanes, de 55 años, como presunto autor de un delito de incendio forestal sin propagación, ocurrido el pasado 21 de agosto en una pista situada entre los parajes de La Conjita y Las Lagunas, en las inmediaciones de Celorio.

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar en torno a las 19.20 horas, cuando un agente, que se encontraba fuera de servicio realizando una ruta de senderismo, se cruzó con un vehículo cuyo conductor le advirtió de que el camino no tenía salida.

El agente decidió continuar a pie por la senda, localizando pocos metros más adelante un foco de incendio en el borde del camino, en el límite de un prado. Gracias a su rápida intervención, logró sofocar las llamas con medios propios, evitando su propagación en una zona de alta vegetación, con abundante matorral, helechos y zarzas de más de un metro de altura, así como arbolado de eucalipto, castaño y roble.

La actuación tuvo lugar en un contexto de riesgo extremo de incendios, con el Plan de Emergencia por Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA) activado en fase de emergencia nivel 2, y con todos los medios autonómicos, estatales y de la UME desplegados en la lucha contra otros focos activos en Degaña, Genestoso, Caunedo, Bezanes, Camarmeña, Arcenorio y Pachalina.

Una vez extinguido el fuego, el agente puso los hechos en conocimiento de una patrulla de Seguridad Ciudadana, facilitando la descripción del vehículo con el que se había cruzado minutos antes. Esto permitió localizar e identificar rápidamente al conductor.

Paralelamente, el Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Gijón elaboró un informe técnico que concluyó que el fuego había sido provocado de manera intencionada mediante el acercamiento directo de una llama.

La detención del sospechoso se ha producido en la mañana de este jueves. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Llanes.