Detenido un hombre por quemar cinco coches en un polígono de Siero

Coches incendiados - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha procedido a la detención de un vecino de Gijón como presunto autor de un delito de daños por el incendio intencionado de cinco vehículos en el polígono de Naón y por un delito de hurto continuado de material de reparto.

El arresto se produjo el día 16 de abril. El hombre tiene antecedentes contra el patrimonio por delitos de estafa. Las diligencias instruidas fueron entregadas en el Tribunal de Instancia e Instrucción, sección Civil y de Instrucción Nº3 de los de Siero

La patrulla del puesto de la Guardia Civil de Noreña fue alertada el pasado 8 de febrero por la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS) de la existencia de una columna de humo en el polígono industrial de Naón-Viella. Trasladados al lugar, observaron en el aparcamiento del lugar denominado 'carretera de Colloto' cuatro vehículos ardiendo.

Tras ser sofocado el incendio por Bomberos del Principado de Asturias, comprobaron que además de cuatro vehículos calcinados, había un quinto vehículo que presentaba importantes daños, según ha informado la Guardia Civil.

Al lugar se trasladó el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo que realizó una primera inspección técnico ocular en la que se observaron indicios de que el incendio había sido provocado.

La declaración del propietario de uno de los vehículos calcinados (un BMW), puso en conocimiento de los agentes la sospecha de la autoría podría recaer en su exmujer, al informar que la noche en la que ocurrió el incendio, él se encontraba detenido en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía por una denuncia suya.

Con estos datos, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, solicitó la colaboración del Esin (Equipo de Investigación de Incendios de la Guardia Civil) que se trasladaron desde A Coruña para ampliar el informe de causas.

Éste determinó que el foco inicial del incendio se produjo en un turismo de la marca BMW. Tras estos indicios, se realizó un estudio de las imágenes captadas por el sistema de seguridad del polígono y se amplió la manifestación del propietario del BMW.

La víctima ratificó su sospecha en lo referente a la participación de su expareja, así como de un amigo de ésta, que podría usar una furgoneta pequeña de reparto de color blanco, facilitando los datos de la empresa de paquetería para la que trabajaba.

Comprobada dicha información los investigadores pudieron comprobar que la furgoneta de reparto solo era utilizada por un trabajador de la empresa, el cual resultó ser el amigo de la expareja de la víctima.

Del estudio realizado de las imágenes facilitadas por empresas sitas en el polígono, la Guardia Civil pudo constatar que la furgoneta accedió al mismo, minutos antes del inicio del incendio. Se veía además descender a un hombre del vehículo y dirigirse a la zona donde estaban estacionados los vehículos calcinados con algún elemento que desprendía luminosidad.

Los agentes pudieron verificar que esa furgoneta fue la única que accedió al polígono industrial y que sus características coincidían con las aportadas por la gerencia de la empresa de reparto.

Por parte del propietario de la empresa de paquetería, tras un análisis de la labor de dicho empleado, presentó una denuncia ante la Guardia Civil por la faltaba de diverso material de reparto por valor de unos 8.000 euros.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, inició así gestiones encaminadas a la localización de ese material, consiguiendo ubicar en una tienda de segunda mano de la localidad de Gijón varios de los efectos denunciados como sustraídos y pudiendo probar que la venta la había realizado el investigado. Finalmente, el pasado día 16 la Guardia Civil a detener al vecino de Gijón.