Detenido un hombre por robar en siete viviendas en La Felguera fingiendo ser fontanero

OVIEDO 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por robar en siete viviendas de La Felguera fingiendo ser fontanero. El sospechoso cuenta con "un amplio historial por delitos contra el patrimonio", y está acusado de sustraer dinero y objetos de valor en al menos siete domicilios.

La operación policial se puso en marcha el pasado mes de noviembre, a raíz de la denuncia de un residente de La Felguera que alertaba sobre la sustracción de su cartera dentro de su propio hogar. Según ha informado la Policía en nota de prensa, la víctima indicó que un individuo llamó a su puerta alegando que, debido a unas obras en un piso colindante, se había producido la rotura de una tubería.

Con este pretexto, el delincuente logró que el propietario le permitiera el acceso para realizar "comprobaciones urgentes" del agua caliente en la cocina.

A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes detectaron que el mismo modus operandi se repetía de forma sistemática. El autor solía vestir prendas de trabajo para proyectar una imagen de profesionalidad y "generar confianza inmediata en los moradores". Una vez dentro, solicitaba a las víctimas que manipularan grifos o vigilaran desagües en estancias alejadas; un breve lapso de tiempo que el detenido aprovechaba para registrar cajones y apoderarse de carteras, joyas y dispositivos electrónicos.